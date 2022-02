Brand auf Schultoilette in Dreieich - zwei Verletzte

Dreieich. Bei einem Brand auf einer Schultoilette in Dreieich im Landkreis Offenbach sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Der Hausmeister und ein Mitglied der Schulleitung hätten sich womöglich eine Rauchvergiftung zugezogen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Bei dem Feuer entwickelte sich den Angaben nach starker Rauch. Rund 1600 Schülerinnen und Schüler hätten am Morgen zeitweise das Schulgebäude verlassen müssen.

Mittlerweile sei der Unterricht aber wieder fortgesetzt worden. Der Gebäudetrakt, in dem sich die Schultoilette befindet, sei allerdings noch nicht wieder nutzbar. Es sei ein Brandschaden von rund 50 000 Euro entstanden, so der Sprecher. Zuvor hatte "hessenschau.de" über den Vorfall berichtet.

Die Brandursache sei noch völlig unklar. Ob das Feuer in Dreieich im Zusammenhang mit einer Internet-Challenge stehen könnte, werde noch ermittelt. Erst vergangene Woche war es an mehreren Schulen in Hessen zu ähnlichen Vorfällen gekommen, darunter in Hanau und Kelkheim.

In Hanau soll nach Angaben der Polizei vermutlich ein Neunjähriger Toilettenpapier und Handtücher angezündet haben. Das Feuer dürfte im Zusammenhang mit einem Trend in den sozialen Netzwerken stehen. Der Junge habe sich womöglich durch entsprechende Videos im Netz zu der Tat verleiten lassen. Auch in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis brannte es vergangenen Donnerstag auf einer Schultoilette. Die Polizei prüfe auch hier die Verbindung zu dem Internet-Trend.

