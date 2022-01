Hammersbach/Offenbach. An einer Raststätte und Tankstelle an der Autobahn 45 bei Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Es seien zwei Tote entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Montag mit.

