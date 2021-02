Zwingenberg. Das Biotechnologieunternehmen Brain ist mit einem kräftigen Umsatzrückgang und einem höheren Verlust in sein neues Geschäftsjahr gestartet. An der Börse kamen die Nachrichten gar nicht gut an. Der Aktienkurs gab nach der Bekanntgabe um fast zehn Prozent auf 9,50 Euro nach und lag im weiteren Handelsverlauf bei sechs Prozent im Minus. In den letzten Tagen und Wochen hatte der Kurs zugelegt.

AdUnit urban-intext1

Wie das Unternehmen mitteilte, ging die Gesamtleistung um 18 Prozent auf 8,5 Millionen Euro im ersten Quartal zurück, das bei Brain von Oktober bis Dezember läuft. Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,3 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 2,2 Millionen Euro). Das zweite Quartal dürfte allerdings schon aufgrund von Basiseffekten besser ausfallen.

Umsatzeinbruch bei Bio-Science

Im Segment Bio-Science (Kooperationen mit anderen Unternehmen) brach der Umsatz um fast die Hälfte ein. Der Rückgang ist nach Unternehmensangaben im Wesentlichen auf das Auslaufen von größeren Projekten sowie einmaligen Effekten aus dem Vorjahr und Verzögerungen beim Abschluss von Neu- und Folgeprojekten zurückzuführen. Allein 0,8 Millionen Euro an Meilensteinzahlungen von Partnerfirmen fehlen. Die machen sich auch direkt im Nettoergebnis bemerkbar.

Im Segment Bio-Industrial (eigene Produktvermarktung) blieb die Leistung nahezu unverändert, der operative Gewinn ging zurück. Die Sparte Biocatalysts legte zweistellig zu. Hier war die Nachfrage in Großbritannien recht gut. Kunden füllten wegen des Brexit ihre Lager. Vor allem die Lebensmittelindustrie bestellte Enzyme für die Herstellung von Pizza-Käse, Dosensuppen und Zusätze für Fruchtsäfte.

Holperiger Umzug

AdUnit urban-intext2

Die Tochter Weiss-Biotech hingegen weist deutliche Umsatzrückgänge auf. Hier holperte es beim Umzug von Bereichen von Paris nach Büttelborn und dem dortigen Produktionsanlauf. Neue Regulierungsvorschriften sorgten dafür, dass ein Produkt nicht mehr verkauft werden konnte. Ein Kunde sprang ab, Ware musst zurückgenommen und abgeschrieben werden. Das Geschäft mit Bioethanolzusätzen war aufgrund der geringen Nachfrage schwach. Der Bereich steht derzeit auf dem Prüfstand. Das Geschäft schwankt stark, da der Bioethanolpreis vom Ölpreis abhängt. mir