  Bouffier rechnet mit stundenlangen Bund-Länder-Verhandlungen zu Corona

Hessen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) rechnet am Montag erneut mit stundenlangen Bund-Länder-Verhandlungen über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Aus diesem Grund werde Bouffier erst am Dienstag detailliert über die Beschlüsse der Schalte mit den Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berichten, teilte die Staatskanzlei am Montag in Wiesbaden mit. Eine Pressekonferenz am Abend soll es nur geben, wenn die Bund-Länder-Gespräche wider Erwarten frühzeitig zu Ende gehen.

Nach einer Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts wird Bouffier dann voraussichtlich am Dienstagnachmittag die konkreten Schritte für die hessische Bevölkerung bei einer Pressekonferenz verkünden. Wegen der steigenden Corona-Zahlen wird bundesweit mit einer generellen Verlängerung des Lockdowns gerechnet. Es könnten über Ostern jedoch möglicherweise die strengen Kontaktregeln für Verwandtenbesuche etwas gelockert werden, wie aus Vorschlägen vor dem offiziellen Start der Bund-Länder-Gespräche hervorgeht.