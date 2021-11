Bottschlorum verzichtet auf Fasnachts-Sitzungen

Heppenheim. Schluss mit lustig heißt es nun auch bei der Heppenheimer Fasnachtsgesellschaft Bottschlorum: Angesichts explodierender Corona-Zahlen verzichten die Fastnachter auf ihre Sitzungen und reihen sich damit ein in die Riege vieler weiterer Vereine, die auf ihre Saalfastnachten verzichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor den Bottschloren haben die Habafa, die Kolpingfamilie, der Frauenbund sowie die Wald-Erlenbacher Feuerwehr bekannt gegeben, dass man auf die traditionellen Fastnachtsveranstaltungen verzichten wird. Lediglich die Fassebutze vom SV Erbach und von der Hutzelschweiz proben noch. „Sollte bis Februar ein Wunder geschehen, sind wir vorbereitet und könnten von heute auf morgen ein Programm auf die Beine stellen“, so erste Vorsitzende Anke Hildenbeutel. „Unter den momentan gegebenen Voraussetzungen kann und will ich die Verantwortung nicht übernehmen“, so Anke Hildenbeutel im Gespräch mit dieser Zeitung, „auch nicht mit 2G oder 3G“.

„Lieber rechtzeitig handeln“

Zwar sei man vorbereitet, eine Sitzung stattfinden zu lassen, und auch die Ballettgruppen hätten in den vergangenen Wochen fleißig ihre Tänze einstudiert. Aber da derzeit die Lage mindestens so schlimm wie im Vorjahr um diese Zeit sei, habe man jetzt sogar vorerst den Trainingsbetrieb auf Eis gelegt. „Ich will lieber rechtzeitig handeln“, begründet Hildenbeutel die Entscheidung des Vereins. Abgesehen von der Verantwortung, die man für Akteure, Helfer und Gäste übernehme, sei es ungewiss, wie viele Menschen in solchen Zeiten überhaupt kommen würden. „Lust haben sicher ganz viele, aber dann wird bei vielen die Vernunft siegen. Und das ist nachvollziehbar.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gibt es einen Plan B? Etwa eine digitale Sitzung? Wenn es möglich sei, wolle man zumindest Bottschlorum-intern eine kleine Veranstaltung machen, damit keiner umsonst seinen Vortrag einstudiert habe. „Aber dann nur, wenn jeder geimpft und getestet ist“, befürwortet Hildenbeutel dann die 2G-plus-Regel. Wo diese Veranstaltung oder eine etwaige Sitzung dann stattfinden könnte, steht noch nicht fest.

Keine digitalen Formate geplant

Der „Halbe Mond“ wird derzeit nicht bewirtschaftet. Notfalls müsse halt auf eine andere Räumlichkeit ausgewichen werden. Doch die Chancen, dass am Ende wirklich etwas stattfindet, schätzt Hildenbeutel, die Teil des amtierenden Schirmherrinnen-Kleeblatts der Heppenheimer Straßenfastnacht ist, als eher gering ein. „Den Mut habe ich nicht. Dabei bin ich eigentlich eher ein mutiger Mensch.“

Auf digitale Formate, wie es sie in der abgelaufenen Kampagne gab, will man bei der FG Bottschlorum verzichten: „Es ist einfach nicht das Gleiche. Fastnacht lebt von der Begegnung“, argumentiert Anke Hildenbeutel. Die Vorsitzende, die gerade erst im Amt bestätigt worden ist, hofft nun auf das Verständnis innerhalb der Bevölkerung. „Wir sind der einzige Fastnachtsverein in Heppenheim. Die Leute erwarten ja fast, dass wir etwas machen. Aber schlussendlich trage ich nicht das Risiko. Wir haben schließlich auch ältere Menschen im Publikum.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3