„Booster-Impfungen in Apotheken lösen nicht das Problem des Impfstoff-Mangels“

Bergstraße. Nach Ansicht des Hessischen Apothekerverbandes sollen auch Apotheker künftig Booster-Impfungen anbieten dürfen. Inhaber von Apotheken im Kreis Bergstraße sehen das allerdings kritisch – wie eine Umfrage dieser Zeitung gezeigt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hintergrund für die Stellungnahme des Verbandes sei, dass viele vollständig Geimpfte Booster-Impfungen benötigen – doch die Kapazitäten in den Arztpraxen seien begrenzt, so der Verbandsvorsitzende Holger Seyfarth: „Apotheken sind flächendeckend vorhanden, auch an Samstagen geöffnet und ihre Teams haben ein breites Wissen über Impfungen.“ Deshalb erwartet er vom Gesetzgeber, Booster-Impfungen nach den erforderlichen Schulungen des Personals auch in Apotheken zu erlauben. Grundvoraussetzung für seinen Plan sei jedoch, dass genügend Impfstoff vom Bund bereitgestellt werde.

Die Inzidenz im Kreis Bergstraße steigt übers Wochenende auf ... Die Inzidenz im Kreis Bergstraße steigt übers Wochenende auf einen Wert von 382,6 Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße nimmt deutlich zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte über das Wochenende nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts

Peter Sieben, Inhaber der Urban-Apotheke in Bensheim, hält die Corona-Impfung in Apotheken nur für machbar, wenn entsprechende Räumlichkeiten und Personal vorhanden sind. „Ich persönlich halte wenig davon, da manche Menschen unter bestimmten Umständen nicht geboostert werden sollten. Die Impfung gehört in ärztliche Hände“, betont er. Sie selbst haben in der Apotheke aufgrund fehlender Räumlichkeiten und fehlendem Personal keine Möglichkeit zu impfen. „Dazu kommt, dass wir ohnehin durch Corona bereits belastet sind.“

Personal und Räume fehlen

In der Parkhof-Apotheke in Heppenheim dauert es eine ganze Weile, bis man aus der Warteschleife kommt und den Apotheker Stefan Kriz erreicht. „Durch Personalmangel sind wir momentan stark ausgelastet“, berichtet er. Hintergrund seien Erkrankungen, teilweise auch aufgrund von Quarantäne. „In Hessen hatten wir kein Pilotprojekt zur Grippeimpfung, wie das in anderen Bundesländern der Fall war“, erklärt Kriz. In diesem Zusammenhang habe es Schulungen zum Impfen gegeben, die als Voraussetzung für das Impfen in der Apotheke gelten. „Daher könnten wir nicht von heute auf morgen Booster-Impfungen bei uns durchführen.“ Generell sieht er die Impfung gegen das Coronavirus in der Apotheke kritisch: „Was, wenn beispielsweise ein zu Impfender infolge der Impfung einen Schock erleidet?“ Dazu komme, dass derzeit schlichtweg der Impfstoff fehle.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Zeit drängt

Oliver Sauer meldet sich aus der Stadt-Apotheke in Heppenheim zu Wort: „Projekte ähnlicher Art gab es bereits zur Grippeschutzimpfung“, berichtet er. „Von daher ist eine solche Impfung in der Apotheke durchführbar.“ Fraglich sei jedoch, ob die Notwendigkeit dazu bestehe. „Die Berufe des Arztes und Apothekers sind schließlich aus gutem Grund getrennt“, betont er. Wenn die Notwendigkeit dazu bestehe, wären sie auch dazu bereit, zu unterstützen und Booster-Impfungen durchzuführen. Aktuell sei jedoch ohnehin nicht genügen Impfstoff verfügbar. In der Praxis seien zudem ein abgetrennter Bereich nötig und das Personal müsse entsprechend geschult werden.

Fank Müller, Inhaber der Weststadt-Apotheke Müller in Bensheim ist zwiegespalten in Bezug auf das Thema Booster-Impfung in Apotheken. „Klar ist, dass in politischen und gesundheitspolitischen Kreisen etwas getan werden muss, um möglichst schnell viele Menschen zu boostern“, so Müller. Die Idee, Apotheken in den Prozess einzubinden, sei nicht neu, allerdings durch die bedenkliche Entwicklung der Zahlen aktueller als je zuvor. „Dass wir als Apotheker dazu beizutragen – im Sinn der Sache – ist wünschenswert. Allerdings sehe ich auch die Rückseite der Medaille.“ Denn eine Impfung sei eine medizinische Leistung, für die Apotheker nicht ausgebildet seien. Daher ergeben sich in der Praxis einige Schwierigkeiten, die es zu bedenken gilt. Beispielsweise seien entsprechende Schulungen nötig, und man trage die medizinische Verantwortung. „Wir wollen uns sich der nicht aus Verantwortung ziehen“, betont Müller. „In der Pandemie haben wir immer wieder unseren Teil beigetragen. Allerdings haben wir eine solche, klassische medizinische Leistung noch nie durchgeführt.

Eine Frage der Relation

Notwendig seien beispielsweise entsprechenden Räumlichkeiten, schließlich könne man schlecht im Verkaufsraum den Ärmel hochkrempeln und impfen. Auch das Thema Arbeitsschutz müsse bedacht werden – beispielsweise müsse das entsprechende Personal auch selbst medizinisch durchgecheckt werden. „Dabei stellt sich mir die Frage: Steht das in Relation?“, so Müller. Das hänge davon ab, wie häufig das Angebot wahrgenommen wird. Außerdem seien wenn dann unbedingt Regelungen in aller Klarheit notwendig. „Es gibt so viele Dinge, die man bedenken muss und die damit zusammenhängen. Das kann man nicht auf die Schnelle von heute auf morgen umsetzen.“

„Die Ärzte schaffen das hier bei uns ganz gut alleine“, meldet Reinhold Unger, Inhaber der Florian Apotheke in Gadernheim. „Das Problem ist vielmehr, dass der nötige Impfstoff fehlt und nicht die passende Menge zugeteilt wird.“ Und das sei auch nicht damit zu lösen, dass Apotheken in den Impfbetrieb einsteigen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3