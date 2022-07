Böschungsbrand behindert Bahn-Verkehr östlich von Frankfurt

Frankfurt. Ein Böschungsbrand hat am Sonntag den Bahnverkehr auf der wichtigen Verkehrsachse zwischen Frankfurt und Hanau behindert. Die Strecke bei Mühlheim am Main wurde nach Angaben eines Bahn-Sprechers während der Löscharbeiten am Nachmittag in beiden Richtungen gesperrt. Große Verspätungen im Fernverkehr seien nicht zu erwarten, da zum Beispiel ICE-Züge in der Regel frühzeitig nördlich des Mains umgeleitet würden, erklärte der Sprecher. Pro Stunde und Richtung seien jeweils mehrere Verbindungen betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1