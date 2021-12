Böllerverbot an öffentlichen Plätzen im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Bergstraße. Für den Silvester- sowie Neujahrstag hat das Landratsamt des Kreises Bergstraße eine neue Allgemeinverfügung verfasst. Sie tritt am 31. Dezember, 0 Uhr, in Kraft und am 1. Januar, 24 Uhr, außer Kraft.

Der Inhalt: Das Zünden von Feuerwerk ist an bestimmten öffentlichen Orten in Bensheim, Lampertheim, Lorsch und Neckarsteinach nicht gestattet. Damit soll unter anderem die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Deutschlandweit gilt deswegen ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik zu Silvester.

Zur Begründung heißt es: „Bei den aufgezählten Orten handelt es sich nach Mitteilung der betreffenden Kommunen um zentrale, beliebte und erfahrungsgemäß stark frequentierte öffentliche Treffpunkte, exponierte Stellen zum Abrennen und Beobachten von Feuerwerken sowie um Orte, die anhand einer Auswertung des Reinigungsaufwands nach Silvester eine starke Verschmutzung durch Reste von Feuerwerkskörpern, Glasflaschen und sonstigen Unrat aufweisen.“

Folgende Plätze sind vom Verbot betroffen:

Bensheim: Am Rinnentor 1-38, Augartenstraße (zwischen Grieselstraße 9 und Hauptstraße 56), An der Stadtmühle 1-2, Bahnhofstraße 1-16, Beauner Platz, Grieselstraße 5-9, Hauptstraße 1-93, Marktplatz (Hausnummern 2-22), Zeller Straße 1-20.

Lorsch: Kaiser-Wilhelm-Platz, Römerstraße, Marktplatz, Bahnhofstraße ab Einmündung Nibelungenstraße bis Volksbank, Benediktinerplatz, Nibelungenstraße ab Einmündung Bahnhofstraße bis Wingertsgasse.

Lampertheim: Großer Schillerplatz - begrenzt durch Kaiserstraße 25-31 und 26-30, Kleiner Schillerplatz - begrenzt durch Neue Schulstraße 3-9, der gesamte Schulhof der Schillerschule, Europaplatz - begrenzt durch Römerstraße 94-102, Parkplatz „Lessing-Gymnasium-Lampertheim“ Flurstück 135/6, Flur 3, Gemarkung 063019, Parkplatz „Lampertheimer Altrhein“ Flurstück 423/13, Flur 19, Gemarkung 063019, Europabrücke im Verlauf der K3, Alte Viernheimer Straße, Bahnhof Lampertheim alle Flächen - begrenzt durch Ringstraße 4-20 und Eugen-Schreiber-Straße 1-23.

Hüttenfeld: Parkplatz und Flächen rund um das Bürgerhaus - begrenzt durch Alfred-Delp-Straße, Johann-Walter-Straße und Seefeldstraße.

Neuschloß: Ahornplatz - begrenzt durch den Ulmenweg und Ahornweg.

Hofheim: Bahnhof Hofheim - alle Flächen begrenzt durch Schulstraße und Bahnhofstraße, Parkplätze am Feuerwehrgerätehaus - begrenzt durch Gartenstraße und Backhausstraße.

K Neckarsteinach: Bereich des Neckarlauers/Neckarvorlandes - beginnend in westlicher Richtung ab Schiffermast in östliche Richtung bis zum Mündungsbereich des Neckars und der Steinach. nk/ü