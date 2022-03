Blühende Osterdeko selber machen

In drei Wochen ist Ostern. Dann heißt es wieder versteckte Eier im Garten suchen und einen riesigen Spaß dabei haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Damit ihr schon vorher in die passende Osterstimmung kommt und eure Umgebung schmücken könnt, habe ich heute einen tollen einfachen Basteltipp für euch. Ihr braucht nicht mehr dazu als Eier, Watte und Kressesamen. Kressesamen solltet ihr ohne Probleme in einem Gartengeschäft bekommen.

Zuerst müssen die Eier vorsichtig aufgeschlagen werden. Am besten an einem Messer oder einer anderen scharfen Kante, damit sie nicht brechen. Lasst euch dabei am besten von einem Erwachsenen helfen. Der kann euch dann auch gleich zeigen, wie ihr Rührei aus dem Eigelb und Eiweiß machen könnt, das ihr in einer Schale auffangt.

Was wir aber brauchen, sind die Eierschalen. Diese müsst ihr jetzt vorsichtig auswaschen, ohne dass sie dabei zerbrechen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sind die Eierschalen sauber, drückt ihr ganz locker und leicht die Watte oder etwas zusammengeknülltes Küchenpapier in die Eierschale. Mit ein paar Wassertropfen müsst ihr die Watte oder das Papier jetzt befeuchten. Haltet das Ei aber nicht direkt unter den Wasserhahn, außer es kommen nur einzelne Wassertropfen heraus. Ihr könnt auch eure Finger in Wasser tauchen und das Wasser von euren Fingerspitzen auf die Watte oder das Papier tropfen lassen.

Dann streut ihr die Kressesamen darauf. Dabei macht es nichts, wenn sie etwas enger nebeneinander liegen, dann wächst die Kresse später schön buschig aus dem Ei. Befeuchtet jetzt auch die Samen vorsichtig und stellt die Eierschalen dann vorsichtig auf die Fensterbank. Am nächsten Tag solltet ihr schon etwas blühen sehen. Viel Spaß beim Basteln! fw