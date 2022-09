Es war ein Schock für die zehn Pfadfinder, die am Freitagabend in Lampertheim neben der St. Andreas-Kirche an ihrem Stand für die Kerwe letzte Vorbereitungen trafen. Die Wolken hingen zwar tief. Regen fiel aber noch nicht. Nur in der Ferne war Donnergrollen zu hören. Plötzlich zuckte wie aus dem Nichts ein Blitz vom Himmel und schlug mit einem ohrenbetäubenden Schlag in die Kirche

