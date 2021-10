Blicke zu den Nachbarn in Polen

Bergstraße. Zu zwei Vorträgen – der eine über „Polnische Literatur“ und der andere über das „Deutsch-Polnische Barometer“ – lädt der deutsch-polnische Freundeskreis Brücke-Most interessierte Bergsträßer ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brücke-Most pflegt nicht nur als Partnerschaftsverein mit dem Partnerkreis Schweidnitz/Swidnica in Schlesien gute Kontakte, sondern auch mit dem Deutschen Polen-Institut (DPI) in Darmstadt.

Literatur

Am Mittwoch, 27. Oktober, 19 Uhr, wird Dr. Andrzej Kaluza vom DPI über „Karl Dedecius und die polnische Literatur in Deutschland” referieren. Denn die polnische Dichtung stößt seit Jahrzehnten hierzulande auf ein konstantes Interesse. Wegbereiter dieser Entwicklung war Karl Dedecius (1921-2016), der vor allem Lyrik und Aphorismen aus dem Nachbarland übersetzte. Polnische Klassik fand ihre Verbreitung in der von Dedecius herausgegebenen „Polnischen Bibliothek“, die mit 50 Bänden bis heute eine herausgeberische Ausnahmeleistung darstellt.

Kaluzas Frage: Kann polnische Literatur auch ohne Dedecius in Deutschland weiterhin Fuß fassen? Selbstverständlich geht er auch auf Dedecius‘ Leben und Wirken ein – ein Mann der nach seiner Flucht als Angestellter einer Versicherung tätig war und sich in seiner Freizeit mit polnischer Kultur und Literaturübersetzungen beschäftigte. Das Deutsche Polen-Institut wurde 1980 von ihm in Darmstadt gegründet. Das Institut trägt mit seinem Programm dazu bei, die gegenseitigen Kenntnisse des Kultur- und Geistesleben von Polen und Deutschen zu vertiefen. Seit Februar 2016 ist das Institut in sanierten Räumen im Herrenbau des Darmstädter Schlosses untergebracht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im gemeinsamen Europa

Am 8. Dezember, 19 Uhr, wird Dr. Agnieszka Lada-Konefa, stellvertretende Direktorin des DPI, zum Thema „Deutsch-Polnisches Barometer 2021 – Polen und Deutsche im gemeinsamen Europa“ sprechen.

Der Partnerschaftsverein Brücke-Most der Landkreise Bergstraße und Schweidnitz/Swidnica freut sich über viele Teilnehmer an beiden Veranstaltungen. Kostenlose Anmeldung für die Video-Vorträge per E-Mail an Norbert.Golzer@t-online.de. red