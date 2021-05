Blauer Bauwagen entwendet

Alsbach-Hähnlein. Nachdem ein blauer Bauwagen, der in der Sandwiesenstraße in Alsbach-Hähnlein abgestellt war, entwendet wurde,sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand rückte der blaue Bauwagen mit silberfarbenen Wellblechdach im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (5.5.) und Donnerstagmorgen (6.5.) in das Visier Krimineller. Wie die Unbekannten ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wo steht der Bauwagen aktuell? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.