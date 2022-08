Björn Gutzeit ist neuer Polizeipräsident

Wiesbaden/Darmstadt. Björn Gutzeit ist der neue Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südhessen. Der 50-Jährige, zuvor Vizepräsident des Polizeipräsidiums Frankfurt, ist in Südhessen kein Unbekannter. Von 2021 bis 2022 war er hier bereits Polizeivizepräsident. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie führte ihn der hessische Innenminister Peter Beuth gestern in sein neues Amt ein.

„Jung, aber erfahren“

„Mit Björn Gutzeit erhält das Polizeipräsidium Südhessen einen jungen Behördenleiter, der umfangreiches Know-how hat und über jede Menge polizeiliche Erfahrung verfügt“, lobte Beuth den neuen Behördenleiter.

Björn Gutzeit (rechts) wurde gestern in Darmstadt von Hessens Innenminister Peter Beuth zum neuen Präsidenten des Polizeipräsidiums Südhessen ernannt. Gutzeit ist damit Nachfolger von Bernhard Lammel. © Polizei

Da Gutzeit bereits 2020 als Vizepräsident im Präsidium Südhessen gewirkt habe, seien ihm die Strukturen, die Menschen und die Region bereits bestens vertraut. „Dabei wird ihm seine menschliche und bodenständige Art helfen, die ihm bereits in der Vergangenheit einen guten Ruf beschert hat“, so der Innenminister.

In Frankfurt und als Rektor der Hochschule der hessischen Polizei habe Gutzeit er hervorragende Arbeit geleistet. „Ich bin überzeugt davon, dass er an die gute Arbeit von Bernhard Lammel anknüpfen und die Region noch sicherer machen wird. Für die Ausübung dieses Spitzenamtes als Polizeipräsident von Südhessen wünsche ich gutes Gelingen und von Herzen alles Gute“, so Innenminister Peter Beuth.

Die „sicherste Region in Hessen“

Björn Gutzeit ist 1972 geboren, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er begann im Jahr 1993 seine Laufbahn in der hessischen Polizei. Zu Beginn versah er nach erfolgreich bestandener Prüfung seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei. Daraufhin war er in unterschiedlichen Bereichen bei der Schutz- sowie bei der Kriminalpolizei tätig.

Einen Teil seiner dienstlichen Laufbahn verbrachte er bei der hessischen Hochschule der Polizei, wo er über mehrere Jahre als Rektor tätig war.

Das Polizeipräsidium Südhessen mit über 2000 Mitarbeitern und einem Zuständigkeitsbereich, der von der Mainspitze bis zum Neckar reicht, verzeichnet seit 2016 einen konstanten Kriminalitätsrückgang bei gleichzeitiger Steigerung der Aufklärungsquote in der polizeilichen Kriminalstatistik. Bereits das vierte Jahr infolge ist „Südhessen die sicherste Region in Hessen“. pol