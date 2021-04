Bisher über 174 000 Corona-Geimpfte in den Arztpraxen

Hessen. In den hessischen Arztpraxen haben mehr als 174.000 Menschen eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 21. April). 465 Menschen in Hessen haben bei niedergelassenen Ärzten bereits beide Impfungen erhalten.

Das Produkt von Astrazeneca spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Bei den Erstimpfungen in hessischen Hausarztpraxen wurden laut RKI 152.000 Menschen mit Biontech/Pfizer und rund 22.500 mit Astrazeneca geimpft. Nur der Impfstoff von Moderna ist mit 35 Erstimpfungen noch seltener.

In Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäusern Hessens ist das Verhältnis der Impfstoffe anders: Astrazeneca wurde hier etwa halb so oft verimpft wie Biontech/Pfizer, Moderna ist am seltensten.