Bisher rund 500.000 Impfungen durch Hausärzte

Hessen. Die niedergelassenen Ärzte in Hessen haben mittlerweile rund 500 000 Corona-Impfdosen verimpft. Damit habe sich das Tempo beim Impfen im Land deutlich erhöht, erklärte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden.

Hausärzte können seit 6. April auf Basis der entsprechenden Verordnung des Bundes in ihren Praxen gegen Sars-CoV-2 impfen. Seit Anfang Mai impfen den Angaben zufolge auch die Facharztpraxen. Die Praxen können demnach die Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca über die Apotheken vor Ort bestellen.