Thomas Marscholik aus Lindenfels ist verärgert. In einem Leserbrief hat er sich an diese Zeitung gewandt, in dem er beschreibt, dass er – anders, als ausdrücklich geäußert und vereinbart – einen anderen Impfstoff erhalten hat.

„Am 9. März hatte ich meinen lange ausgemachten Impftermin im Impfzentrum in Bensheim. Das Impfmittel sollte laut den Anmeldeunterlagen und Belehrungen

...