Bis zu 20 000 Menschen in Wiesbaden von Stromausfall betroffen

Versorgung. Ein großflächiger Stromausfall in Wiesbaden hat am Dienstagvormittag zeitweise 20 000 Einwohner betroffen. Insgesamt waren rund 50 Stationen ausgefallen, teilweise funktionierten selbst Ampeln nicht, wie ein Sprecher des Wiesbadener Stromversorgers ESWE am Dienstag mitteilte. Die erste Störungsmeldung sei um 11.10 Uhr bei dem Unternehmen eingegangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits eine halbe Stunde später habe man 30 Stationen wieder zum Laufen gebracht. Die Ursache soll ein Kabelfehler gewesen sein, es liefen aber noch Untersuchungen dazu. Es stehe jedoch fest, dass keine Tiefbau-Maßnahmen den Stromausfall ausgelöst hätten.

Am Mittag waren bereits 98 Prozent der ausgefallenen Stationen wieder ans Netz gegangen. Ein Notstromaggregator musste jedoch eingesetzt werden, um die Hochschule Rhein-Main und eine nahegelegene Firma mit Strom zu versorgen. Wie lang dieser Zustand noch andauert und wann alle Stationen wieder laufen werden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.