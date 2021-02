  Bis zu 17 Grad und Sonne - Wetter in Hessen wird frühlingshaft

Offenbach. Mit Temperaturen bis an die 17 Grad und Sonne wird es in Hessen am Wochenende frühlingshaft. Bereits am Freitag liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 13 Grad an Rhein und Main, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Samstag und am Sonntag sollen die Temperaturen dann auf bis zu 17 Grad klettern. "Für die Jahreszeit ist das recht ordentlich", sagte ein DWD-Meteorologe. Der Samstag starte zunächst teils noch wolkig und mit etwas Nebel, bevor sich dann die Sonne zeige. Diese bleibt der Prognose zufolge auch am Sonntag, dazu wehe ein leicht böiger Wind.

