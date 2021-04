Bis Mittwoch stabil frühlingshaft

Hessenwetter. In der ersten Wochenhälfte in Hessen scheint überwiegend die Sonne. Am Dienstag kann es dabei Höchsttemperaturen bis zu 18 Grad geben, am Mittwoch sind sogar 20 Grad möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch sei dagegen Frost möglich. Im Laufe des Mittwochs ziehen zunehmend Quellwolken auf. Der Sonnenanteil nimmt dann im Vergleich zu Dienstag und Montag deutlich ab. In der Nacht kann es nach Angaben des DWD regnen. Am Donnerstag wird das Wetter unbeständig, so der Experte. Es soll Regen- und Gewitterschauer geben.

