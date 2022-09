Bildungswerk mit neuem Namen

Bergstraße. Seit 1985 ist das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald eine feste Größe in der Bildungslandschaft in Südhessen. Zunächst von Frank Meessen geleitet, steht seit 2019 Jan Turinski der Einrichtung des Bistums Mainz vor. Seit September 2022 firmiert die Einrichtung nun jedoch unter neuem Namen: Aus dem Katholischen Bildungswerk Bergstraße/Odenwald wurde die Katholische Erwachsenenbildung Südhessen (KEB Südhessen).

Eingebettet ist der Prozess einerseits in den Pastoralen Weg des Bistums Mainz. Seit August 2022 ist das Bistum organisatorisch in vier Regionen unterteilt. Die Region Südhessen, für die auch KEB Südhessen zuständig ist, umfasst dabei die Landkreise Bergstraße, Odenwald und Darmstadt-Dieburg. „Andererseits schließen wir uns damit auch der bundesweiten Marke KEB an, die in vielen Bistümern bereits verfolgt wird“, so Jan Turinski. „Derzeit läuft auf Bundesebene sogar eine Kampagne zur Stärkung der Marke „Katholische Erwachsenenbildung“. Angedacht ist die Entwicklung eines gemeinsamen Logos.

© Bistum Mainz

Bedingt durch die Umbenennung ändern sich auch die digitalen Kontaktdaten des ehemaligen Bildungswerks. Die KEB Südhessen ist nun per Mail über die Adresse keb.suedhessen@bistum-mainz.de zu erreichen – die neue Homepage ist unter der URL www.bistummainz.de/kebsuedhessen zu finden.

Neue inhaltliche Schwerpunkte

Mit der Neuausrichtung der KEB Südhessen geht auch eine neue inhaltliche Schwerpunktsetzung entgegen: „Die einzelnen regionalen KEB-Einrichtungen erhalten Schwerpunktthemen, für Südhessen sind das Kultur und Geschichte, so Jan Turinski (Bild: Bistum), selbst promovierter Historiker.

Die Geschäftsstelle der KEB Südhessen bleibt in Heppenheim. In den Räumlichkeiten des Marienhauses gibt weiterhin Nadja Hillenbrand allen Interessenten Auskunft und nimmt telefonisch unter 06252/ 3353 Anmeldungen für die Veranstaltungen entgegen.

Die KEB Südhessen organisiert verschiedene Bildungsformate, unter anderem Vortragsreihen, Sprachkursen, wissenschaftlichen Seminaren, Literaturkreisen, Exkursionen und Studienreisen. Sie richten sich grundsätzlich an jeden – unabhängig von Glauben, Religion oder Weltanschauung. red