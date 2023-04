Bildungssiegel für den Bergtierpark

Erlenbach. Der „Freundeskreis Erlenbacher Bergtierpark der Gemeinde Fürth“ blickt mit neuer Zuversicht nach vorne. Zwei Faktoren, welche die Aktivitäten des Vereins in den vergangenen Jahren spürbar gehemmt und an manchen Stellen zum Erliegen gebracht haben, scheinen vom Tisch zu sein: Corona sowie der lange Zeit im Raum stehende Verkauf des Bergtierparks durch die Gemeinde an einen privaten Investor.

Vorstandswahlen Der neu gewählte Vorstand des Freundeskreises Erlenbacher Bergtierpark der Gemeinde Fürth: Vorsitzender: Ekkehard Bahlo Zweiter Vorsitzender: Jens-Uwe Eder Schriftführer: Volker Bitsch Rechner: Friedrich Wilhelm Brendel Öffentlichkeitsarbeit: Ekkehard Bahlo Beisitzer: Silvia Davis (Kommunikation), Fritz Eisenhauer, Robert Church, Robert Unger, Friedel Essinger Kassenprüfer: Ewald Pospischil und Ulrike Schneider

Nun hofft der Freundeskreis auf die Chance, im neu gebildeten Arbeitskreis der Gemeindevertretung „partnerschaftlich“ an der zukünftigen Gestaltung der Einrichtung mitwirken zu können. So formulierte es Dr. Ekkehard Bahlo (Archivbild: Fritz Kopetzky). Er ist seit Mittwochabend Vorsitzender des Freundeskreises. Die Versammlung wählte ihn einstimmig zum Nachfolger von Eberhard Ulmen. Der führte seit 2019 den Verein und kandidierte nun aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. „Du hast den Freundeskreis durch schwierige Zeiten geführt“, attestierte Bahlo seinem Vorgänger.

Eine gute Nachricht gab es am Ende des Abends: Der Erlenbacher Bergtierpark ist ab sofort zertifizierter „Tiergarten mit Bildungssiegel“. Tierparkleiter Volker Bitsch und Tierpfleger Josef Unger nahmen die entsprechende Urkunde in dieser Woche im Rahmen der Tagung des Deutschen Wildgehege-Verbandes bei Berlin entgegen. Grundlage dafür ist die naturpädagogische Arbeit unter der Federführung von Jens-Uwe Eder in der Erlenbacher Einrichtung. Unter anderem die Sorge um deren Fortbestand ließ den Freundeskreis vehement gegen eine mögliche Privatisierung des Parks opponieren.

Naturpädagogische Arbeit

Nun soll die Bildungsarbeit, unter anderem in Kooperation mit Schulen und Kindergärten, wieder intensiviert und weiter ausgebaut werden. Dazu passt ein Konzept, das Markus Schilling dem Vorstand zur Prüfung vorlegte. Der Fürther beschäftigt sich privat intensiv mit Tieren „von Asseln bis zu Fröschen“, wie er sagte, und hat unter anderem die Idee, im Parkgelände Biotope anzulegen, um der heimischen Tierwelt Lebensräume zu schaffen. Grundsätzlich stieß er damit am Mittwoch auf offene Ohren.

Der Gedanke, regionale Arten zu schützen, geht nahtlos in die Bewahrung der heimischen Kultur über. Insofern passte ein Vorschlag von Heinz Emig in diesen Kontext: Er wünscht sich, dass der Freundeskreis Bergtierpark in den Betrieb der Erlenbacher Museumsscheuer mit einsteigt. Emig schied an diesem Abend als Beisitzer aus dem Vorstand aus. Als Gründungsmitglied des Vereins hat er sich „um den Bergtierpark sehr verdient gemacht“, wie Bahlo sagt.

Auch die Museumsscheune, deren Exponate Einblick in die Geschichte der Region geben, ist ein Steckenpferd Emigs. Aktuell erhält er deren Betrieb mit einer Handvoll Gleichgesinnter aufrecht, die allerdings langsam, aber sicher „in die Jahre kommen“. Bahlo bot an, Gespräche unter anderem mit dem Erlenbacher Ortsbeirat zu führen, um Synergien zu finden und den Erhalt der Museumsscheune zu sichern.

In seinem Jahresbericht hatte Eberhard Ulmen zu Beginn der Versammlung auf die Wiederaufnahme der Aktivitäten 2022 geblickt. Erstmals nach zwei Jahren wurde beispielsweise wieder ein Kinderaktionstag angeboten. Meilensteine der zurückliegenden Monate waren die Einweihung des Wanderweges von der Kerngemeinde in den Bergtierpark sowie die Einrichtung eines Geopunktes im Parkgelände. Die entsprechende Schautafel erklärt markante Punkte, die von der Aussichtsplattform aus zu sehen sind.

Den Fürther Haushalt entlasten

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Freundeskreises zählte Bahlo einige Errungenschaften auf, die sich der Verein auf die Fahne schreiben könne: von den neuen Parkplätzen bis zum 2014 eingeweihten Funktionsgebäude, dem heutigen Dr.-Kilian-Haus. „Ehrenamtlich, ohne Personal- und Verwaltungskosten“ seien neben den baulichen auch einige inhaltliche und gestalterische Verbesserungen erzielt worden. Als einziger Verein in Fürth erhalte der Freundeskreis von der Gemeinde keine Förderung, sondern entlaste im Gegenteil den kommunalen Haushalt.

Dies soll auch in diesem Jahr wieder geschehen, wie der neue Vorsitzende ankündigte. Diverse „Verschönerungsmaßnahmen“ – unter anderem bei Gehege-Einfriedungen und zur Pflege des Inventars – will der Freundeskreis aus seiner Kasse, beziehungsweise durch die Tatkraft seiner Mitglieder finanzieren. „Dabei leitet uns die Überzeugung, dass der Bergtierpark als bedeutendes Kulturgut und einzigartiger Tourismusmagnet der Gemeinde Fürth nicht aus fiskalischen Gründen aufs Spiel gesetzt werden darf“, so Bahlo. Nirgendwo sonst in der Region könnten jüngere Menschen derart wirksam für die Belange des Natur- und Artenschutzes sensibilisiert werden, merkte er an und vergaß auch nicht das Potenzial zu erwähnen, das jährlich rund 60 000 Parkbesucher dem örtlichen Gewerbe bieten. arn/ü