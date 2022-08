Bienen machen mehr als nur Honig

Als ich neulich so durch den Wald spazierte, sind mir auf einer Wiese die vielen Bienen aufgefallen, die fleißig hin und her geflogen sind. Da habe ich mich gefragt, was die Bienen denn so Dringendes zu tun haben, dass sie so emsig arbeiten.

Die Bienen sind, wie die anderen Waldtiere auch, unterwegs um Nahrung zu finden. In ihrem Fall finden sie diese Nahrung auf Blüten von Blumen und Pflanzen.

Sie sammeln Pollen und Nektar von den Blüten. Pollen, das ist der Blütenstaub der Pflanzen, nutzen sie, um in an ihre Jungen zu verfüttern. Nektar ist ein Saft, der in den Blüten hergestellt wird. Die Bienen bringen in zurück zu ihrem Nest. Dort stellen die Bienen daraus Honig her, den sie dann im Winter als Nahrung nutzen, während sie ihr Nest nicht verlassen.

Damit auch Menschen Honig essen können, muss ein Imker in aus dem Nest holen. Imker ist die Bezeichnung für Menschen, die Bienen züchten und den Honig aus dem Nest holen. Damit die Bienen im Winter trotzdem etwas zu essen haben, füttert der Imker sie mit Zucker.

Aber nicht nur für den Honig sind die Bienen wichtig. Auch für die Pflanzen, für Gemüse, Obst und Blumen. Denn die Bienen sitzen in der Blüte und sammeln den Nektar. Dabei verfangen sich Blütenpollen zwischen den Haaren der Biene. Auf der nächsten Blüte werden die Pollen von der Biene abgestreift und die Pflanze wird befruchtet. Dadurch können dann neue Pflanzen entstehen. Ohne die Bienen geht das nicht und deshalb sind sie so wichtig für uns und unsere gesamte Umwelt. fw

