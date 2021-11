Bickenbacher soll mit gefälschten Impfpässen gehandelt haben

Südhessen. Ein 36-jähriger Bickenbacher steht im Verdacht, Impfpässe gefälscht und diese zusammen mit einem 42 Jahre alten Mann aus Mörfelden-Walldorf verkauft zu haben.

Im Rahmen eines entsprechenden eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung haben über 200 Polizeikräfte gestern insgesamt 23 Objekte in Bickenbach, Bensheim, Mörfelden-Walldorf, Darmstadt, Weiterstadt, Groß-Zimmern, Offenbach, Dietzenbach, Kassel, Wiesbaden, Frankfurt, Heidelberg und Karlsruhe durchsucht.

Im Vorfeld gab es Ermittlungen des Hessischen Landeskriminalamts. Bei der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg wurde daraufhin für die weiteren Ermittlungen die Arbeitsgruppe „CoPa“ eingerichtet. Deren Ermittlungen erhärteten schließlich den Verdacht, dass die Tatverdächtigen mit gefälschten Impfpässen und QR-Codes Handel treiben würden. Die Polizei geht von mindestens 300 Fälschungen und Verkäufen an Abnehmer aus. Diese hatten nach ersten Erkenntnissen zwischen 100 und 400 Euro für die gefälschten Impfnachweise gezahlt. Die Ermittler konnten 20 mutmaßliche Abnehmer identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden daraufhin beim Amtsgericht Darmstadt Beschlüsse für die Durchsuchung der Anwesen erwirkt und am Mittwoch vollstreckt.

Zwölf Personen festgenommen

Polizisten nahmen hierbei zehn der 15 vor Ort angetroffenen, vermeintlichen Käufer sowie die 36 und 42 Jahre alten Hauptverdächtigen vorläufig fest und brachten sie für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache. Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Impfpässe, QR-Codes, Mobiltelefone und weitere Datenträger sicher. Zudem kamen auch Blanko-Impfpässe, mutmaßlich bestellte und gefälschte Impfpässe sowie mehrere Zehntausend Euro Bargeld in amtliche Verwahrung. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und die Ermittlungen zu weiteren möglichen Käufern dauern nach Abgaben der Polizei noch an.

Ein Impfnachweis öffnet in der vierten Welle der Pandemie viele Türen zu Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen. Das Problem an dem nun vielerorts eingesetzten 2G-Modell ist, dass ein entsprechender Impfnachweis nicht Fälschungssicher ist. Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar versuchen Ungeimpfte, sich mit gefälschten Unterlagen ein gültiges digitales Impfzertifikat zu verschaffen – was nach aktueller Gesetzeslage nicht strafbar ist.

Zunahme seit der 3G-Regel

Das Hessische Landeskriminalamt kennzeichnet die Fälle im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen. Die genauen Zahlen werden im kommenden Jahr in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) veröffentlicht. Dennoch konnte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen bestätigen, dass dem Landeskriminalamt Fälle im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen im unteren dreistelligen Bereich bekannt sind. Zudem sei eine Zunahme von gefälschten Impfpässen seit der erstmaligen Einführung der 3G-Regel zu erkennen.

In Internetforen können gelbe Impfpässe bereits ab 50 Euro gekauft werden, berichtet eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen. Das Klientel bewege sich dabei in der Szene der Querdenker und Impfgegner. pol/red