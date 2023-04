Bibliotheken sollen eine wichtige Säule der Bildung bleiben

Bergstraße. Hessen hat ein dichtes Netz an Bibliotheken – Hochschulbibliotheken, Öffentliche Bibliotheken, Schulbibliotheken und Spezialbibliotheken wie zum Beispiel Forschungsbibliotheken, Museumsbibliotheken, Behördenbibliotheken. Sie alle haben einen gemeinsamen Auftrag: Sie sollen der Bevölkerung einen Zugang zu Wissen und Bildung bieten und damit Teilhabe ermöglichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

„Bibliotheken können nicht nur ein zentrales Fundament unserer Wissensgesellschaft bilden, sie sind auch für eine neutrale politische Bildung und Informationen von zentraler Bedeutung“, betont Landrat Christian Engelhardt, der zugleich Vorsitzender des Landesverbandes Hessen im deutschen Bibliotheksverband ist.

„Weiße Flecken“ beseitigen

Um Bibliotheken auch künftig als wichtige Säule der Bildung zu erhalten, sei es jedoch notwendig, die Büchereien attraktiv zu gestalten, digital auszustatten, die Beschäftigten dort stetig weiter zu qualifizieren sowie die „weißen Flecken“ auf der Bibliothekslandkarte zu tilgen.

Aus Sicht des Landrats geht dies am besten im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie zwischen Bibliotheken, ihren Trägern und der Politik. „Das Hessische Bibliotheksgesetz bietet bereits einen guten Rahmen. Ein weiteres Instrument könnte ein Bibliotheksentwicklungsplan für Hessen sein“, so der Landrat. Um einen solchen Entwicklungsplan zu diskutieren, lud er im Namen des Bibliotheksverbandes Hessen kürzlich zu einem Parlamentarischen Frühstück in den Landtag in Wiesbaden ein.

Kulturpolitiker im Austausch

Kulturpolitische Sprecher der Landtagsfraktionen folgten der Einladung. So waren unter anderem Andreas Hofmeister (CDU), Ulrike Alex (SPD), Mirjam Schmidt (Grüne) anwesend. Ebenfalls dabei war . Sabine Homilius, Direktorin der Stadtbücherei Frankfurt und Präsidentin des Dachverbandes Bibliothek & Information Deutschland (Bundesvereinigung Deutsche Bibliotheksverbände).

Blick nach Baden-Württemberg

Das Herzstück des Treffens bildete ein Impulsvortrag von Beate Meinck, der geschäftsführenden Vorsitzenden des Landesverbands Baden-Württemberg im deutschen Bibliotheksverband und Leiterin der Bibliothek Reutlingen.

Sie stellte den Bibliotheksentwicklungsplan des Landesverbandes Baden-Württemberg vor. Dieses Papier war im Jahr 2021 mit dem Leitmotiv „Bibliotheken – Best Places für die Zukunft“ veröffentlicht worden.

In anschließenden Gesprächen und Diskussionen wurden einzelne Aspekte von den Anwesenden vertieft. „Ich hoffe, dass die heutige Zusammenkunft den Auftakt für einen regelmäßigen Austausch bildet und Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit setzt“, so Landrat Engelhardt abschließend.

Er werde sich gemeinsam mit den Akteuren der hessischen Bibliotheken, ihren Trägern sowie politischen Vertretern für die Weiterentwicklung von Bibliotheken als modernen Hort von Wissen, Bildung und Teilhabe einsetzen, kündigte der Landesverbandsvorsitzende an. red