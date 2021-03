  Biberdamm durch Unbekannte zerstört

Odenwald. Unbekannte haben im Reichelsheimer Ortsteil Gumpen einen Biberdamm zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zeugen bemerkten am Donnerstag (04.03.), dass ein Damm in der Gersprenz im Bereich der Kriemhildstraße entfernt wurde. Vor Ort konnten Polizeibeamte feststellen, dass es sich um einen Hauptdamm handelte und Unbekannte diesen bewusst zerstört haben. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Abbau während der zurückliegenden Frostperiode erfolgt sein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren