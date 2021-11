Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Naturschutz - Es mehren sich die Zeichen, dass der Nager wieder in Südhessen heimisch wird / Beobachtungen in Biblis, aber auch schon in Einhausen, Lorsch und Bensheim Biber in der Region auf dem Vormarsch

Der Biber ist in Südhessen auf dem Vormarsch. Die fleißigen Nager hinterlassen Spuren – wie hier in Biblis. Der Wohnort des Bibers liegt an der Weschnitz. © Stina Tucker/sm