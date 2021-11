Unser heutiger Motiv-Vergleich in der Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt uns in die Robert-Bosch-Straße in Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das historische Bild aus dem Jahre 1980 wurde uns vom Stadtarchiv der Stadt Bensheim zur Verfügung gestellt. Das Foto aus luftiger Höhe zeigt die Bebauung entlang des Berliner Rings in Richtung Süden. Ganz im Hintergrund der Aufnahme ist die Starkenburg in Heppenheim zu erkennen. Am rechten Bildrand ist ein Kran auf dem Gelände der Metalltechnik Sartorius in der Elbinger Straße zu sehen. Man erkennt, dass der Erweiterungsbau noch im Rohbau ist.

Dort, wo vor 40 Jahren ein Spielgelände mit Holzfort entstand, befinden sich heute die Gärten des Kleingärtnervereins Bensheim-West e. V., der im Jahre 1992 gegründet wurde. Für das Vergleichsfoto musste unser Fotograf zahlreiche Stufen steigen: Mit Erlaubnis der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim erklomm er den Schlauchturm des Feuerwehrgerätehauses in der Robert-Bosch-Straße, um vom Dach aus den aktuellen Bild zu dokumentieren. tn/Bild: Neu