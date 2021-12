BfB-Fraktionssitzung über Haushalt und Westnetz

Bensheim. Zu ihrer nächsten Sitzung trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (7.) ab 18 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. Die abschließende Beratung des Haushaltsplanes der Stadt Bensheim für das Jahr 2022 steht an. „Als Bürger für Bensheim wollen wir die Umsetzung der vom Haupt- und Finanzausschuss im Juli 2021 beschlossenen Sparziele, ein Haushaltskonsolidierungskonzept, die Reduzierung der neu eingeplanten Schulden und eine Verhinderung der Steuererhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer erreichen. Davon machen wir unser abschließendes Votum abhängig“, betonen die Stadtverordneten Franz Apfel, Norbert Koller und Ulrike Vogt-Saggau.

Als weiteren Sachpunkt berät die BfB die Vorgehensweise der Einwendungen der Stadt Bensheim gegen die Pläne von Westnetz, die weiter auf einer Freileitung besteht. „Als BfB setzen wir uns für die Verlegung als Erdkabel ein und wir unterstützen ausdrücklich die Verwaltungsvorlage mit ihren fachlich gut begründeten Argumenten für eine Erdverkabelung als Schutz für die dort lebenden Menschen. Die neuen Leitungen sollen deutlich leistungsstärker sein als die bisherigen Leitungen. Zahlreiche Gebäude und auch Wohngebäude liegen im Bereich des 30 Meter Schutzstreifens. Die Erdverkabelung ist für uns ein Muss“, stellt die Fraktion fest. Am 14. Dezember 2021 wurde Bürgermeisterin Christine Klein in ihr Amt eingeführt. Die BfB zieht nach einem Jahr Bilanz und bewertet die Wahlaussagen zu den Themen städtebaulicher Ideenwettbewerb am Marktplatz, Sparkassen-Abriss, siebenzügige Kindertagesstätte zwischen Fehlheim und Schwanheim.