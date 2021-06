Beziehung zum Kind „eine Art Affenliebe“

Bergstraße. Der Prozess wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener ging gestern am Darmstädter Landgericht in die zweite Runde. Dort muss sich ein Bergsträßer Paar vor der 10. Strafkammer verantworten.

Die beiden werden beschuldigt, im Zeitraum von November 2018 bis zum 6. Mai 2019 ihre gemeinsame Tochter über einen längeren Zeitraum hinweg nicht ausreichend versorgt zu haben. Das Kind soll schließlich von den Angeklagten in einem völlig unterernährten, dehydrierten Zustand zur Rettungswache gebracht und reanimiert worden sein. Das damals ein-, inzwischen dreijährige Mädchen leide noch immer unter den Folgen. Wie konnte es dazu kommen? Diese Frage stellte der Vorsitzende Richter Jens Aßling nicht zum ersten und wohl auch nicht zum letzten Mal im besagten Strafverfahren. Eine klare Antwort darauf gab es auch am zweiten Verhandlungstag nicht.

Psychische Probleme und Geldnöte

„Denn sie wissen nicht, was sie tun“, mit diesem Titel eines Filmklassikers könne man nach der Ansicht der Mutter des Angeklagten beschreiben, wie die beiden sich verhalten haben. Ihr Sohn sei ein sehr sensibler und verletzlicher Mensch. Er habe immer ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter gehabt, habe sich vor zwei bis drei Jahren aber trotz vieler Bemühungen von ihr abgewandt und weitgehend den Kontakt abgebrochen. „Die beiden waren wie siamesische Zwillinge“, beschreibt sie die Beziehung ihres Sohnes zur Kindsmutter. Es habe nur sporadisch Kontakt gegeben. Die beiden haben sich in ihrer Wohnung abgekapselt, wie sie erzählt. Ganz zufällig habe sie die Angeklagte einmal bei der Post getroffen. Vater und Tochter haben gemeinsam im Auto gewartet. „Als ich sie an diesem Tag gesehen habe, war ich mir nicht mehr sicher, ob sie vielleicht unter einer Brücke leben“, beschreibt die Mutter des Angeklagten das Aussehen des Paares an diesem Tag. „Sie haben geweint und von Problemen berichtet. Ich habe ihnen angeboten, in Ruhe über alles zu sprechen, aber zu diesem Treffen kam es nie.“ Psychische Probleme beider Partner und Geldnöte vermutet sie als Ursachen dafür, dass die beiden „völlig am Ende“ waren.

Das Kind habe sie bei den wenigen Treffen zuvor nur nach mehrmaligem Bitten halten dürfen. „Ich würde es als eine Art Affenliebe beschreiben, mein Sohn wollte sie mir nicht geben.“

Ähnlich sei es bei der Tochter der Angeklagten aus früherer Ehe gewesen, wie der Vater des Angeklagten berichtet. Das Verhältnis zum neuen Partner ihrer Mutter sei angespannt gewesen; sie habe ihre Schwester nicht halten dürfen. „Anfangs haben sie sich heimlich getroffen, später dann nicht mehr.“ Der Vater der Kindsmutter sieht die Schuld klar im Partner seiner Tochter: „Sie ist ihm hörig“, beschreibt er die Beziehung. Auch sei dieser, in einer Zeit, in der er keiner Beschäftigung nachging, oft mit seiner Freundin und der kleinen Tochter gemeinsam im Büro aufgetaucht. Die Arbeit habe die Angeklagte letztlich aufgegeben.

Bei einem von vielen spontanen Versuchen, den Kontakt wieder aufzunehmen, sei er in der Wohnung der beiden gewesen. „Ich war erschrocken, wie schmutzig es war. Die Wohnung war verwahrlost – eine Messi-Wohnung.“ Der Angeklagte sei laut geworden und das kleine Mädchen habe geschrien. „Hätte ich mich damals nur nicht überreden lassen zu gehen. Vielleicht würden wir dann heute nicht hier sitzen.“ Weitere Zeugen beschrieben das Verhältnis des Paares zueinander als auffällig. Meistens habe der Mann gesprochen.

„Ich glaube, dass sie den Ernst der Lage nicht begriffen haben“, vermutet eine Psychologin, die die beiden im Krankenhaus mit ihrer Tochter erlebt hat. Nur schwer vorstellbar, mit Blick auf die Aussagen des mit dem Fall betrauten Kriminalhauptkommissars: „Ich habe schon Kinder in diesem Zustand gesehen“, berichtet er, „die waren aber nicht mehr lebendig.“

Offen blieb auch, wie das Paar trotz Schulden – unter anderem entstanden durch Bestellungen im Internet – das Geld für Urlaube mit Säugling in die Türkei und Norwegen aufbringen konnte. Festgenommen wurden die beiden in Schweden, wohin sie auswandern wollten – damals bereits ohne das Mädchen, das seit rund zwei Jahren bei einer Pflegefamilie untergebracht ist. Seitdem befinden sich die Eltern des Kindes in Untersuchungshaft.