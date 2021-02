Wiesbaden/Bergstraße. Zehn neue Kommunen nimmt das hessische Umweltministerium in diesem Jahr neu für den Förderzeitraum bis 2028 in das Dorfentwicklungsprogramm auf. Bewerbungen können bis zum 30. Mai beim Landratsamt eingereicht werden.

AdUnit urban-intext1

„Mit unserem Dorfentwicklungsprogramm sorgen wir für attraktive und lebenswerte Dörfer und Kleinstädte in den ländlichen Räumen in Hessen. Damit fördern wir zum Beispiel die Sanierung von Gebäuden in den Ortskernen, Mehrgenerationentreffs, Dorfmuseen oder Dorfläden sowie Beratung für Innenentwicklungsprojekte. Darüber hinaus ist auch eine Unterstützung von städtebaulich verträglichem Abriss von Gebäuden möglich“, teilte Umweltministerin Priska Hinz in Wiesbaden mit.

Das Land Hessen fördert über das Dorfentwicklungsprogramm aus Steuermitteln aktuell 99 Kommunen mit insgesamt 878 Ortsteilen. Im Jahr 2020 wurden 1240 Bewilligungen mit einer Gesamtfördersumme von über 34 Millionen Euro erteilt. Die Anzahl der möglichen Neuaufnahmen in das Förderprogramm richtet sich jährlich nach den zur Verfügung stehenden Fördermitteln. In den nächsten Jahren stehen durchschnittlich etwa 30 Millionen Euro an Fördermitteln von EU, Bund und Land zur Verfügung. red