Bewerbungen für den Kultursommer Südhessen

Bergstraße. Der Kultursommer Südhessen („KUSS“) zieht Bilanz: Rund 40 000 Besucher jeglichen Alters genossen das bunte Programm des 28. Kultursommers. Durch die Förderung des KUSS konnten mehr als 120 Events angeboten werden, die auch in diesem Jahr stark durch die Corona-Bedingungen geprägt waren. Nur wenige Programme mussten in den digitalen Raum umziehen, das meiste fand Open-Air und in Präsenz statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch im kommenden Jahr steht der Kultursommer gemeinnützigen Veranstaltern bei ihren Projekten unterstützend zur Seite. Im Saisonzeitraum vom 18. Juni bis 18. September sollen wieder viele Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Musik, Bildender Kunst, Kabarett, Straßentheater, Literatur uvm. in Südhessen angeboten werden können.

Die „Tage der offenen Ateliers“ finden am 17. und 18. September statt. An diesem Wochenende erhält das Publikum Gelegenheit, Kunstschaffenden in mehr als 100 südhessischen Ateliers beim Arbeiten zuzuschauen und sich gegebenenfalls selbst künstlerisch zu betätigen.

Nun ruft der Verein des Kultursommers gemeinnützige Veranstalter und Künstler (letztere für die „Tage der offenen Ateliers“) in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, Odenwaldkreis und in der Wissenschaftsstadt Darmstadt dazu auf, sich für den 29. Kultursommer Südhessen 2022 zu bewerben. Bewerbungen sind ab Dienstag, 7. Dezember, über die KUSS-Webseite möglich. Bewerbungsschluss ist der 23. Januar. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: www.kultursommer- suedhessen.de