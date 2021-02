Bergstraße. Zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung von zwei Jahren hat das Bensheimer Schöffengericht einen Krankenpfleger aus Syrien wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen verurteilt.

AdUnit urban-intext1

Der 49-jährige Mann hatte im Jahr 2018 in Lorscher Flüchtlingsheimen an einem Tag an drei Kleinkindern Beschneidungen mit einer Schere, die er vorher mit einem Feuerzeug desinfiziert haben will, vorgenommen.

Dabei hat er – so das Gericht – die Beschneidungen nicht nur „stümperhaft und dilettantisch unter entsetzlichen Umständen“ durchgeführt, sondern den Säuglingen ohne ausreichende Betäubung unsägliche Schmerzen zugefügt. Staatsanwältin Lea Bötsch, die eine Bewährungsstrafe von 22 Monaten beantragte, sprach in ihrem Plädoyer von „Barbarei“.

Schnippeln in Jeans und Hemd

„Das ist Schnippeln gegen Geld. Sie sind ein ganz übler Pfuscher, der sein Handwerk nicht beherrscht“, empörte sich Richter Gerhard Schäfer in der mündlichen Urteilsbegründung. In der Beratung mit den Schöffen habe man sogar ein Strafmaß in Erwägung gezogen, das nicht mehr zur Bewährung hätte ausgesetzt werden können.

AdUnit urban-intext2

„Die Kinder haben unentwegt wie am Spieß geschrien, während der Angeklagte irgendwo mit der Schere einen Schnitt gesetzt und die Wunde genäht hat. Das war kein sauberer ärztlicher Eingriff.“ Handschuhe, Kittel und Desinfektionsmittel habe er nicht mitgeführt. Laut Zeugen trug er bei der Beschneidung Jeans und Hemd.

Geldbuße von 1200 Euro

Dem bislang nicht vorbestraften Syrer wurde des Weiteren eine Geldbuße von 1200 Euro auferlegt. Den Betrag muss er an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

AdUnit urban-intext3

Das Honorar von insgesamt 400 Euro, das die Eltern äthiopischer und eritreischer Herkunft für die „kulturelle“ Prozedur an den 49-jährigen Mann syrischer Abstammung bezahlt haben, wird außerdem eingezogen.

AdUnit urban-intext4

Die Vorwürfe wegen gewerblichen Betrugs und Amtsanmaßung wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingestellt. Ob der sich der Krankenpfleger gegenüber den Zeugen tatsächlich als „Arzt aus einem Marburger Krankenhaus“ vorgestellt hat und damit einen falschen Titel geführt hat oder ob diese aufgrund seines Auftretens angenommen haben, es mit einem erfahrenen Mediziner zu tun haben, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Aufmerksame Kinderärztinnen

Dem Gericht präsentierte der Syrer am zweiten Prozesstag eine Urkunde aus seiner Heimat, wonach er unter bestimmten Umständen berechtigt ist, Beschneidungen vorzunehmen. Sein Kommentar vor Gericht dazu: „Ich habe schon über 100 000 Kinder beschnitten. Alle mit der Schere.“

Zwei Kinderärztinnen waren bei der U5-Untersuchung starke Vernarbungen an den Genitalien der Jungen aufgefallen. Zur weiteren Kontrolle und Nachbehandlung überwiesen sie die Patienten daraufhin an einen Kinderchirurgen. Aufgrund des Verdachtes einer unprofessionellen Haus-Beschneidung meldeten sie die Vorfälle dem Jugendamt.

Extrem schmerzhafte Behandlung

„Er hat die Schere mit dem Feuerzeug desinfiziert und dann dem Säugling eine Spritze ins Glied gesetzt“, berichtete ein Vater dem Schöffengericht von der Beschneidung und der vermeintlichen Schmerzbehandlung. Das Ganze habe nur wenige Minuten gedauert. Der orthodoxe Christ nannte die Tortur einen „traditionellen und religiösen Brauch“.

Staatsanwältin Bötsch nannte es bei der Verhandlung vor dem Bensheimer Schöffengericht eine „gefährliche Körperverletzung, wenn jemand, der seit vielen Jahren in Deutschland arbeitet, mit der Schere ein Stück Haut abschneidet. Er wusste, dass er das nicht machen darf.“