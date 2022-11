Beute von mehreren tausend Euro in Viernheim

Bergstraße. Eine Spielhalle in Viernheim in der Heidelberger Straße geriet am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Laden, brachen dort anschließend diverse Spielautomaten auf und erbeuteten mehrere tausend Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 zu melden. pol