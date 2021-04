Hätte Tom Gärtner immer so gut geschlafen wie heute, wäre er vielleicht nie auf die Idee gekommen, mit Anfang 20 ein Unternehmen zu gründen. Schuld an seinem schlechten Schlaf sei die Hitze in der Dachgeschosswohnung gewesen, berichtet der 23-jährige. „Wenn man überhaupt einschläft“, scherzt der gebürtige Lampertheimer.

In der Hoffnung, neue Bettwäsche würde sein Schlafproblem lösen,

...