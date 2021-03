Bettina Stark-Watzinger führt als zweite Frau die Landes-FDP

Hessen. Zum zweiten Mal in der Geschichte der hessischen FDP steht eine Frau an der Spitze der Partei. Bettina Stark-Watzinger wurde am Samstag auf dem Parteitag im nordhessischen Willingen mit großer Mehrheit zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die 52-jährige Bundestagsabgeordnete und bisherige stellvertretende Landesvorsitzende ist Nachfolgerin von Stefan Ruppert, der nach sieben Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten war.

Die Volkswirtin aus Bad Soden im Taunus war die einzige Kandidatin für die Nachfolge Rupperts. Sie erhielt 242 Ja-Stimmen bei 14 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen. Erstmals hatte mit Ruth Wagner von 1995 bis 2005 eine Frau als Vorsitzende die hessische FDP geführt.