Bettdecke in Viernheim in Brand geraten

Bergstraße. In der Nacht zum Montag gegen 3.15 Uhr vernahm der Besitzer einer Pension „Am Pariser Weg“ in Viernheim Rauchgeruch aus einem Zimmer des Hauses. Die Polizei wurde verständigt. Die Streifenbeamten stellten fest, dass im Bett eines schlafenden 52 Jahre alten Gastes die Bettdecke stark qualmte. Die Ordnungshüter beförderten die Decke sofort ins Freie und weckten den 52-Jährigen, der ohne Blessuren und lediglich mit dem Schrecken davonkam. Außer an der Bettdecke entstand kein weiterer Schaden. Wie die Decke in Brand geriet, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. pol

