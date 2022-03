Betrunkes Trio auf E-Scootern unterwegs

Heidelberg. Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, fielen einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gleich drei E-Scooter Fahrerinnen aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf, die in der Untere Straße in Richtung Heiliggeistkirche fuhren. Die bei der Verkehrskontrolle durchgeführten Atemalkoholtests ergaben bei der 23-jährigen 0,78 Promille, bei der 24-jährigen 0,7 Promille und bei der 28-jährigen 0,82 Promille. Die Frauen müssen sich nun jeweils wegen Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten.

