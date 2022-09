Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Hemsbach. Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte der 55-jährige Fahrer eines Opel Zafira, der am Samstagabend (03.09.) gegen 21 Uhr in Hemsbach auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bray-sur-Seine-Straße gegen einen Laternenmast fuhr, diesen beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Da eine Zeugin den Vorfall beobachtete, konnten die Beamten den Verursacher unweit der Unfallstelle in seinem stark beschädigten Fahrzeug

fahrend feststellen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kam der Mann bei einem freiwilligen Atemalkoholtest auf einen Wert von knapp 2 Promille. Er musste auf dem Polizeirevier Weinheim zuerst eine Blutprobe und dann seinen

Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige entgegen.

