Betrunkener rammt parkende Autos

Bergstraße. Am Samstag (22.) gegen 8 Uhr war ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Rheinstraße in Groß-Rohrheim in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes kollidierte der Mann mit seinem Wagen mit mindestens vier geparkten Pkw. Dabei entstand nach Polizeiangaben hoher Sachschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, kam er – vermutlich aufgrund der Beschädigungen an seinem Pkw – in der Mannheimer Straße im Gernsheimer Ortsteil Klein-Rohrheim in Fahrtrichtung Gernsheim zum Stehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden. ots