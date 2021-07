Betrunkener Bootsführer schwamm davon

Ginsheim-Gustavsburg. Ein betrunkener Bootsführer hat die Wasserschutzpolizei in Atem gehalten. Der Mann war am Abend zuvor zu schnell mit seinem Sportboot vom Rhein aus in den Altrhein bei Ginsheim-Gustavsburg eingefahren. Ein Zeuge habe mitgeteilt, der Mann sei während des Anlegemanövers aufgrund seiner unkoordinierten Fahrweise aufgefallen. „Der Betroffene fiel während der Kontrolle durch einen schwankenden Gang, Alkoholgeruch und verwaschener Aussprache mit deutlichen Ausfallerscheinungen aus“, hieß es seitens des Polizei. Als Beamte einen Atemalkoholtest vornehmen wollten, ist der Mann in den Altrhein gesprungen. Trotz umfangreicher Suche blieb der Mann zunächst verschwunden, wie es hieß. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam er aber wohlbehalten bei sich daheim an. Einen entsprechenden Kontakt habe man herstellen können. dpa

