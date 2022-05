Betrunkener Autofahrer rammt drei Autos

Weinheim. Am frühen Sonntagmorgen rammte ein betrunkener Skodafahrer in Weinheim auf der Ahornstraße einen geparkten Landrover, prallte an diesem ab, schleuderte gegen einen geparkten Smart und schob diesen auf einen ebenfalls geparkten Golf. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sein eigenes Fahrzeug und der Landrover wurden bei dem Unfall komplett zerstört. Ein Anwohner der Ahornstraße wurde aufgrund des lautstarken Aufpralls wach und verständigte unverzüglich die Polizei. Als sich weitere Passanten dem Verunfallten näherten, stieg dieser aus seinem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Er wurde durch die Passanten und die gerade eingetroffenen Polizeibeamten verfolgt und konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Aufgrund der Unfallverletzungen musste der sichtlich alkoholisierte Autofahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Weinheim aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

