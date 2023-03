Betrunkener Autofahrer kracht bei Hirschberg in Leitplanke

Hirschberg. Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag auf der A5 bei Hirschberg in eine Leitplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 46-Jährige gegen 1 Uhr an der Ausfahrt Hirschberg ab. Dort verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei stellte bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest, sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. An seinem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Polizei schätzt den Schaden an der Leitplanke auf mehrere hundert Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Autobahnausfahrt für etwa 2 Stunden gesperrt, was zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

