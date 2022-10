Betrunkene Autofahrerin nach Verfolgungsfahrt in Darmstadt festgenommen

Darmstadt-Dieburg. Am späten Donnerstagabend (20.), 22.25 Uhr, hat ein Autofahrer einen sehr unsicher fahrenden PKW auf der B 26 von Roßdorf kommend in Fahrtrichtung Darmstadt gemeldet. In Darmstadt angekommen, verlor der Mitteiler das Fahrzeug - einen VW T-Roc - aus den Augen, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch eine Streife des 1. Polizeirevieres konnte der besagte VW um 22.39 Uhr wiederrum auf der B 26 aufgenommen werden, diesmal stadtauswärts in Fahrtrichtung Dieburg. Die Fahrzeugführerin missachtete die Anhaltezeichen der Streife; es kam zu einer zehnminütige Verfolgungsfahrt. Mithilfe weiterer Streifen konnte das flüchtige Fahrzeug in Höhe der Ausfahrt Groß- Umstadt schließlich gestoppt und die 54-jährige Fahrzeugführerin festgenommen werden.

Grund für den Fluchtversuch könnte die Alkholisierung der Fahrzeuglenkerin gewesen sein, ein Alkohol-Test ergab knapp 1,5 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines konnte die 54-jährige Frau aus dem Landkreis Darmstadt- Dieburg nach Hause entlassen werden.