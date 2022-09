Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

Weinheim. Trunkenheit am Steuer ist die Ursache eines Unfalls, der sich am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der B38 in Weinheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet war der Fahrer eines Pkw der Marke Ford Bundesstraße 38 stadteinwärts unterwegs. „Aufgrund des Konsums von alkoholischen Getränken war es dem Fahrzeugführer nicht möglich, seinen Pkw sicher von der Mannheimer Straße nach links auf die B38 zu führen“, formuliert die Polizei – die Folge: Der Mann lenkte sein Fahrzeug hinter die Schutzplanke der B38, so dass der Pkw kippte und auf der rechten Seite zum Liegen kam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Des Weiteren verfügte der Fahrer nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass die EU-Fahrerlaubnis, die er mit sich führte, gefälscht war. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie des Verdachts wegen Urkundenfälschung rechnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1