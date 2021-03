  Betrunken in Schlangenlinien und viel zu schnell unterwegs

Odenwald. In der Nacht zum Sonntag (07.03.) fiel einer Heppenheimer Polizeistreife ein in "Schlangenlinien" fahrender Autofahrer in der Ortsdurchfahrt Fürth-Ellenbach auf. Die dortige 30-km/h-Zone befuhr der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Tacho des Streifenwagens zeigte bei der Nachfahrt rund 80 Stundenkilometer an.

Bei der anschließenden Überprüfung des 34-jährigen Wagenlenkers bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,75 Promille an. Er wurde

vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Der 34-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.