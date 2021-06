Betrunken am Steuer / Wichtige Zeugen gesucht

Darmstadt-Dieburg. Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, die sich am Donnerstagmittag (3.6.) zugetragen hat, sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen.

Anwohner in der Straße "Eichelhof" in Modautal-Ernsthofen alarmierten gegen 15.30 Uhr die Polizei in Ober-Ramstadt und meldeten einen offenbar alkoholisierten Autofahrer. Umgehend begab sich eine Polizeistreife zum Einsatzort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der dunkle Ford des Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest bei dem tatverdächtigen Fahrer zeigte 2,1 Promille an, woraufhin er die Streife zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ober-Ramstadt insbesondere nach Zeugen, welche in diesem Zeitraum auf dem Verbindungsweg von Klein-Bieberau nach Ernsthofen unterwegs waren und Hinweise zur Fahrweise des dunklen Fords geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.