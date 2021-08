Betrügerische Anrufe häufen sich

Darmstadt/Bergstraße. Das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt hat gestern Nachricht von zahlreichen Anrufen erhalten, in denen sich Kriminelle als Polizeibeamte ausgegeben haben.

Die Anrufer gaukeln den Angerufenene am Telefon vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils Angerufenen, wird weiter gelogen. Man wolle nun den Angerufenen warnen sowie dessen Wertsachen in Sicherheit bringen.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis.

Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken.

Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher.

Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. pol

