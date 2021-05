Betrüger erbeuten mit Schockanruf 18.000 Euro

Lautertal. Weil sie einer 80-Jährigen aus dem Lautertal Angst eingejagt haben, konnten Betrüger 18.000 Euro erbeuten. Die Pressesztelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet: Am Dienstagnachmittag (18.) klingelte das Telefon bei der alten Dame. Ihre Tochter sei in einem schweren Unfall verwickelt, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Für die

Schadensbegleichung müssten etwa 20.000 Euro bezahlt werden, so hat es ein Mann am Telefon geschildert, der sich als Polizist ausgab. Vor lauter Sorge und Angst war die Seniorin bereit, Geld zu zahlen.

Die 18.000 Euro wurden von einer 25 bis 30 Jahre alten Frau, die etwa 1,60 Meter groß, ist abgeholt. Erst nachdem das Geld bezahlt war, kamen Zweifel auf und die örtliche Polizei wurde eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt war die Geldabholerin schon über alle Berge.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei warnt und rät: Betrüger sind es nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen an der Bergstraße, im Odenwald, in Darmstadt und Umgebung sowie im Kreis Groß-Gerau angerufen und es wird mit deren Ängste gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde

Personen! Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu geraten, können Sie sich überlegen, ob es tatsächlich wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse im Telefonbuch zu stehen. Betrüger nutzen diese Daten, um gezielt ältere Menschen anzurufen.