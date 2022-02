Betriebe bewerten Wirtschaftslage überwiegend befriedigend

Wiesbaden. Die überwiegende Zahl der hessischen Betriebe ist weitgehend zufrieden mit der Wirtschaftslage. Das geht aus einer am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichten Konjunkturumfrage des hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK) hervor. Mehr als 2900 Betriebe im Land hatten sich daran beteiligt.

Demnach schätzten 45 Prozent der Unternehmen im Land ihre derzeitige Geschäftslage als befriedigend ein. 37 Prozent der Betriebe halte sie für gut, 18 Prozent für schlecht. Als Hemmnisse seien vor allem die hohen Energiekosten, Lieferengpässe und im Gastgewerbe die 2G-Plus-Regel angegeben worden, teilte der HIHK mit.

Zwischen den Branchen gibt es nach der Umfrage jedoch große Unterschiede. In weiten Teilen der Industrie, im Baugewerbe sowie in der Finanz- und Versicherungswirtschaft sei die Lage sehr gut. Im Handel sei die Konjunktur insgesamt betrachtet leicht positiv. Als schlecht werde dagegen die Geschäftslage vor allem im Gastgewerbe, bei Veranstaltern und in der Reisebranche eingeschätzt. 75 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe schätzten ihre Lage als schlecht ein, nur 28 Prozent erwarteten eine Verbesserung.

59 Prozent aller Unternehmen betrachteten nach der Umfrage die hohen Energie- und Rohstoffpreise als großes Risiko für ihre weitere wirtschaftliche Entwicklung. In der Industrie seien es sogar 84 Prozent gewesen, teilte der Industrie- und Handelskammertag mit.

