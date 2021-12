Betonbrocken auf den Bahngleisen

Gernsheim. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt gegen noch unbekannte Täter, die am Montagabend vor dem Bahnhof Gernsheim mehrere Betonbrocken auf die Schienen gelegt haben. Gegen 19 Uhr überfuhr ein ICE die etwa 30 mal 25 Zentimeter großen Stücke. Der Lokführer leitete er eine Notbremsung ein. Der beschädigte Zug kam unmittelbar vor dem Bahnhof Gernsheim zum Stehen, eine Weiterfahrt in Richtung Frankfurt war nicht möglich.

Beamte der Bundespolizei, der Polizeistation Gernsheim und der Feuerwehr Gernsheim sicherten die Unfallstelle. Die etwa 200 Reisenden konnten den Zug später im Bahnhof Gernsheim verlassen und dort die Fahrt mit bereitgestellten Bussen fortsetzen. Die Sperrung der Bahnstrecke wurde gegen 21.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war es bei insgesamt 48 Zügen zu Verspätungen gekommen. red